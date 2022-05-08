Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un binlerce taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda şampiyonluk kutlamalarına başladı. Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan bordo-mavili taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alınıyorlar.

İstiklal Marşı okuyarak yapılan açılış sonrası binlerce taraftar kurulan podyum etrafında sahne alan sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğleniyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmış, aldığı 1 puan ile ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Trabzonspor şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor