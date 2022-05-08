Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çıktığı ilk derbiden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fransız çalıştırıcı 6. maçında 2. galibiyetini elde ederken Siyah-Beyazlılar evindeki derbilerde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Kartal, 55 puanla 7. sırada giriyor.

Ismael, Fenerbahçe maçının ardından "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Derbilerle ilgili tutkudan bahsetmişlerdi. 29 yıldır futbolun içindeyim, bugün benim için özel bir gün olarak kalacak" dedi.

Maç sonu beIN Sports'a konuşan Beşiktaş'ın hocası, "Eksiklerimiz vardı. Bazı arkadaşlarımızı orjinal mevkiilerinde oynatamadık. Ancak doğru mantaliteyi gösterdik. Her şeyi yaptık. Direkten dönen toplarımız var. İkinci yarıda fırsatlarımız var. Her şeyi yaparken kazanamadığımız için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"SANTRFORA İHTİYACIMIZ VAR"

Maçın ardından da basın toplantısında önümüzdeki sezon gol yollarında işi bitirecek bir santrfora ihtiyaçları olacağını aktaran Ismael, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Galibiyet odaklı tempolu oyun istiyoruz. İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu."

Ghezzal ile genç oyuncuların bugün özelinde en çok öne çıkan isimler olduğunu ifade eden Ismael, gençlerin önemine değindi.

Ismael, Vida'nın sözleşmesine ilişkin henüz bir karar almadıklarını belirtti.

GHEZZAL'DEN PENALTI YORUMU

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 31. dakikada attığı penaltı golü ve Batshuayi'ye gösterilen tepkiler üzerine şunları söyledi: "Penaltı olduğu zaman atmak istedim ancak Batshuayi sorumluluk almak istedi, gol krallığına oynuyor. Batshuayi atamadı, sorun değil... İkinci penaltı olduğu zaman ben kullanmak istedim ve attım."

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 Süper Lig maçında 4 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

UMUT MERAŞ'TAN GOLCÜLERE SİTEM

Vida, Montero ve Necip'in yokluğunda üçlü savunmada görev yapan Umut Meraş ise "Talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz. Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik, kazanabilirdik. Alışık olmadığım bir pozisyonda oynadım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1 (ÖZET) Kartal'lar yenilemedi, derbide beraberlik Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakibinin sahasına 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, erken öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu ama müthiş serisini sürdürdü. Valerien Ismael ilk derbisinde eksiklere rağmen sınıfı geçti. Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta goller Novak ve Ghezzal'den geldi.

Michy Batshuayi yine penaltı kaçırdı! Beşiktaş taraftarını çıldırtan golcü... Süper Lig'in 36. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, erken yediği golle 0-1 geriye düştü. Ancak yediği golden 2 dakika sonra penaltı kazandı. Michy Batshuayi penaltıda Altay Bayındır'ı geçemedi. Süper Lig'de 30 maçta 14 gol atan Belçikalı santrfor bu sezon 2. kez penaltı kaçırdı. Bitiriciliği tartışılan 28 yaşındaki yıldız derbide yine saç baş yoldurdu. Kartal'ın beraberlik golü penaltıdan geldi. Penaltıya bu kez Rachid Ghezzal kullandı.

İsmail Kartal: Beşiktaş'tan puan aldık, puan puandır Fenerbahçe'nin teknik direktör İsmail Kartal'la devam eden müthiş yenilmezlik serisi 12 maça ulaştı... Tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş derbisi için "12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır" yorumunda bulundu.