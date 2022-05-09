Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da "kurtarıcı" olarak Fatih Terim’in yerine getirilen Domenec Torrent’in beklentilerin çok altında kalmasının hayal kırıklığı yaşanıyor. İspanyol teknik adam yönetiminde sarı kırmızılılar sahadan istediği sonuçları çıkaramadığı gibi oynanan oyun da yoğun eleştirilere neden oluyor. Haziranda yapılacak seçimde aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk göreve gelmeleri durumunda teknik direktör değişikliğine gideceklerini açıkladı. Yani Torrent yolcu.

1 SENE DAHA BURADAYIM

Burak Elmas’ın seçimlerde aday olup olmayacağı henüz gizemini korurken, mevcut yönetim de Torrent ile yolları ayırmak için geçtiğimiz hafta içi menajeriyle pazarlıklara başladı. Ancak 60 yaşındaki çalıştırıcının tavrı çok net oldu. Torrent, ekibiyle beraber toplam 2 milyon 160 bin avroyu bulan tazminatı bırakmayacağını belirtti. İspanyol hoca, Başakşehir maçı sonrası "Önümdeki 2 maça odaklanacağım. Bir sene daha kontratım var ve Galatasaray’da çok mutluyum" diyerek kalıcı mesaj verdi.

LUYINDAMA'DAN MÜJDE VAR

Maddi olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray’a gün doğdu. Sezon başında Luyindama’yı kiralık olarak kadrosuna katan Al-Taawon, Demokratik Kongolu stoperi 3 milyon avro ödeyerek satın almayı istiyor. Genel kurulda ibra edilmemenin yanı sıra bütçesini de onaylanmayan mevcut yönetim, seçimi beklemeden bu teklifi değerlendirmeyi düşünüyor.

Torrent sezonu özetledi: Düş kırıklığı Oyuncularına “Sezonu üç maçı kazanıp tamamlayalım” diyen İspanyol hoca veda konuşmasında “Seneye aranızda yokum. Böyle bir sezon hayal etmemiştim” dedi.

Galatasaray'da Torrent için öenri: Hemen gönderelim Bazı yöneticiler “Geldiğimde Florya boştu, yangından mal kaçırılmış gibi bir ortam vardı” diyen ve başarısızlığına kılıf üreten İspanyol hocanın hemen gönderilmesi taraftarı.