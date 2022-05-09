Türkiye Gazetesi

Bize her yer Trabzon'un vücut bulmuş hîli sergilendi dün İstanbul Yenikapı'da. İki hafta önce 38 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Trabzonspor, coşkuyu ve mutluluğu bu kez İstanbul'a taşıdı. İstanbul Yenikapı'daki kutlamalar için taraftarlar erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başladı. Karadeniz'in yöresel sanatçıları sahne aldı ve taraftarları coşturdu. Horonlar tepildi, şampiyonluk şarkıları söylendi ve binlerce insan "Bize her yer Trabzon" tezahüratını dile getirdi.

BAŞKAN'DAN MESAJ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kutlamalara katılıp şu konuşmayı yaptı: 4 sene önce göreve geldiğimizde sabredin 4 sene sonra takımı alkışlayacağız dedik. Dünyanın her yerinde takımı ayakta alkışlıyoruz. Kime sorsanız en büyük biziz diyor. Maç kaybedebilirsiniz, şampiyonluk kaybedebilirsiniz ve sonra telafi edebilirsiniz ama karakterinizi kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Bizim yeni sloganımız 'Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sevincimizi doya doya yaşayalım. Horon edelim, kolbastı oynayalım ama lütfen bana söz verin ve aşırıya kaçmayalım. Kimseye sosyal medya dahil olmak üzere tartışmaya girmeyelim. Rakiplerin tacizleri asla size yanlış bir şey yaptırmasın" diye konuştu.

ABDULLAH AVCI: DAHA İŞİMİZ TAM BİTMEDİ

Trabzonspor'u şampiyon yaparak tarihe geçen Abdullah Avcı, gözünü ikinci kupaya dikti. Taraftarlar eğlencelerine İstanbul etabıyla devam ederken takım da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile salı günü oynayacağı yarı final rövanşını düşünüyor. Avcı, bu sezon için işlerinin henüz tam olarak bitmediğini belirterek "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz ve çıkacağız. Şimdi bizi bekleyen bir ikinci kupa var. Eğer onu da alırsak bu sezon planlarımızı gerçekleştirmiş olacağız" ifadesini kullandı. Fırtına, kupadaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

176 BİN KİŞİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı'ya akın eden taraftara teşekkür ederek "Farklılığımızı ortaya koyduk. 176 bin kişi bu alanı doldurdu. Trabzonspor sevdası sönmez. İçinizde sönmeyen ateş ve bizlere verdiğiniz destek ile bugün bu noktadayız" dedi.

Trabzonspor'dan Yenikapı'da tekno parti! İlki çok beğenilince ikincisi geldi... Trabzonspor taraftarı, 38 yıl sonra gelen Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun taraftara seslendiği coşkulu kutlama, konserler ve ışık şovlarının ardından sona erdi.

Trabzonspor şampiyonluğu Yenikapı'da kutluyor Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam eden eğlence tüm coşkusuyla sürüyor. Trabzon'daki tekno partili kutlamayla dünya çapında ses getiren Bordo-Mavililer, İstanbul'da da benzer bir coşkuyu yaşıyor.