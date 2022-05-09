Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonun geçtiğimiz hafta belli olduğu Süper Lig'de sezonun son derbisinde, son şampiyon olarak girdiği ligde aradığını bulamayan Beşiktaş sahasında, gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak isteyen Fenerbahçe'yi konuk etti. Son yıllardaki hemen her Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olduğu gibi çok heyecanlı geçen karşılaşma yüksek bir tempoya sahne olurken, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

NOVAK ETKİSİ!

Âdeta golle başlayan karşılaşmada perde altıncı dakikada Novak'ın golüyle açıldı. Tisserand'dan aldığı pası iyi değerlendiren Çek oyuncu yerden bir vuruşla Ersin'i mağlup etti. Bu golün santrasında atılan uzun topta Larin'i savunmak isteyen Novak topa elle müdahale edince Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Trabzon'da penaltı kaçıran Batshuayi bir kez daha topun başına geçerken, direğe takıldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Rosier'in yokluğunda maçta sağ kanatta görev yapan Kenan Karaman ceza sahası içerisinde Novak'ın müdahalesiyle yerde kalınca VAR devreye girdi ve Beşiktaş 31. dakikada bir penaltı vuruşu daha kazandı. Bu defa topun başına geçen isim Batshuayi değil Ghezzal olurken, Cezayirli oyuncu skoru dengeledi: 1-1. İkinci yarı her iki takım da üretkenlik konusunda problemler yaşarken, sezonun son derbisinde puanlar paylaşıldı.

HER ŞEYİ YAPTIK

Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Valerien Ismael, "Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadık, her şeyi yaptık, pozisyona girdik, mücadele ettik, savaştık, kazanabilirdik... Bu durum beni çok mutlu ediyor, gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Her şeyi yapmamıza rağmen kazanamadığımız için çok üzgünüm" derken F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beşiktaş çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı, hakem de buna müsaade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık. Puan puandır, Beşiktaş'a bundan sonra başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

GHEZZAL PENALTIYI ATMAK İSTEDİ, BATSHUAYI VERMEDİ

Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda Ghezzal atışı kullanmak için topu Batshuayi'den istedi. Fakat ligde gol krallığına oynayan Belçikalı oyuncu vermedi. Atışı direğe nişanlayan Batsman, Trabzon maçından sonra F.Bahçe karşısında da fırsatı tepti.

FERDİ: PROVOKE ETTİLER

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük" ifadelerini kullandı.

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