Türkiye Gazetesi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hayli gergin geçti. Ali Koç'un, "Beşiktaş'ın Trabzonspor için yaptığı itiraz henüz sonuçlanmadan TFF şampiyonluğu tebrik etti" şeklinde geçtiğimiz gün yaptığı çıkış ortamı zaten germişti. Çebi'nin Ramazan'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu iftara davet etmesi ve Trabzonspor maçına yapılan itirazla ilgili bir açıklamada bulunmaması gündemin spekülasyon konularıydı. Dün de Başkan Ahmet Nur Çebi maça gelirken siyah beyazlı taraftarlarla gerginlik yaşadı. Bir taraftar arabasındaki başkana, "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsun" diye çıkıştı.

İRFAN'IN BAŞINA PARA

Çebi arabasının camını açarak taraftara "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Maç öncesi yaşanan bu gerginlikler derbi maça da yansıdı. Maçın başında F.Bahçeli oyuncular taç çizgisi yanında serbest vuruş kullanacakken tribünlerden yabancı madde yağdı. Bu sırada atılan bozuk paralardan biri F.Bahçeli İrfan Can'ın başına geldi. Bir süre yerde tedavi gören oyuncu sonra maça devam etti. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde de iki takım futbolcuları sık sık birbirlerine girdi. Mert Hakan tribünlerden büyük tepki aldı.

GOL ATAMIYORUZ

Dün arka üçlüde oynayan Beşiktaşlı Umut Meraş, "Talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz" derken, "Alışık olmadığım bir pozisyonda oynadım, elimden geleni yaptım" sözlerini kullandı.

İKİNCİYİ BULMALIYDIK

F.Bahçe'nin savunmacısı Tisserand, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Gerçekten ilginç bir maçtı, rakip de kazanma arzusundaydı. İkinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık. Ofans ve defans dengemiz iyiydi" ifadelerini kullandı.

Aksiyon dolu derbide kazanan çıkmadı Kıran kırana geçen gergin derbide perdeyi Novak açtı. Aynı futbolcunun yol açtığı penaltıyı Batshuayi direğe nişanladı. Novak bir penaltı daha yaptı, Ghezzal bu defa affet-medi. Fener Devler Ligi'ne biraz daha yanaştı, Kartal Avrupa'dan biraz daha uzaklaştı.