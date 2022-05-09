Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Trabzonspor taraftarları harekete geçti. Bordo Mavi Gönüller Platformu ve Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadesi yer aldı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLUNDUĞUNUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ"

Yayımlanan metinde, "Ali Koç'un basın toplantısında sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, kutuplaştırıcı sözlerin kaçınılmaz sonucu olarak, bugün yaşanan ve ileride yaşanması muhtemel menfi eylemler nedeniyle ilgili şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden pazartesi günü (bugün) suç duyurusunda bulunulacaktır. Değerli taraftarlarımızın tahriklere kapılmadan şampiyonluğun tadını çıkarmaya devam etmelerini, sürecin takipçisi olunduğunun bilinmesini isteriz" denildi.

Bordo Mavi Gönüller Platformu ise aynı şekilde suç duyurusunda bulunacaklarını şöyle açıkladı. Açıklamada, "Futbol üzerinden kardeşliği bozan, hezeyanlarını siyasi bir hesaplaşmaya çevirip ülkede beka meselesi oluşturmaya çalışan Fenerbahçe başkanı hakkında Bordo Mavi Gönüller olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarı arasında Ali Koç gerilimi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ilk kez bu kadar sinirli göründü... Yolda taraftarla karşılaşan Çebi, "Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz" sözlerini duyunca neredeyse aracından inip kavga çıkaracaktı! Görüntüler sosyal medyada trend oldu...

Ali Koç'tan şaşırtan hamle: Hocadan önce golcüyle anlaştı Son dakika Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için yapılanma sürecine giren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan beklenmedik bir hamle geldi. Öncelikle teknik direktör sorununa bir çözüm bulması beklenen sarı lacivertlilerin, golcü futbolcu Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.