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Arda Güler UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı
09.05.2022 - 15:32 | Son Güncelleme: 09.05.2022 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle U17 Milli Takımı'nın, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosundan çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : arda güler,
858120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/858120.aspx
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