Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekipleri gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda gündeme düşmeye başlayan transfer haberlerine dair resmi açıklamalar da geldi. Öyle ki; Medipol Başakşehir, Kongolu milli futbolcu Francis Nzaba'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Medipol Başakşehir, Kongolu milli futbolcu Francis Nzaba'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Racing Club Olympic'ten transfer edilen Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı! Beşiktaş ile anılan Sörloth’u kadrosuna katıyor Yeni sezon hazırlıklarına başlayan üç büyük kulüpte transfer çalışmaları başladı. Beşiktaş’ın transferi için harekete geçtiği Alexander Sörloth için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü için Fenerbahçe’nin de düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim, Norveçli golcü için Alman ekibi Leipzig ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe aradığı yeni Alex’ini buldu! Transferi için geri sayım başladı Fenerbahçe aradığı Alex’i buldu. Son haftalardaki performansıyla gözlerini üstüne çeken Miguel Crespo, Estoril'den arkadaşı olan Andre Franco’yu Sarı-Lacivertli yönetime önerdi. Portekizli yıldızının Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya yetenek olarak benzemesi ise taraftarları heyecanlandırdı. Yönetimin ise bu transfere sıcak baktığı ve her an imzaların atılabileceği belirtildi.

Kaan Kurt Trabzonspor'da... Bordo-Mavililer transfer sezonuna da "Fırtına" gibi girdi Trabzonspor, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan yetişen 20 yaşındaki sağ bek Kaan Kurt'u kadrosuna katıyor... Alman kulübüyle sözleşmesi bitecek olan genç ismin cüzzi bir yetiştirme bedeli karşılığı imza atması bekleniyor.