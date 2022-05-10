Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bir derbi oynanır, bittikten sonra da günlerce konuşulan isim hakemler olur, verdiği vermediği kararlarla… Yine bir derbi sona erdi ve yine hakem konuşuluyor. Bu defa yönetimiyle değil ama yöntemleriyle… FIFA kokartlı Arda Kardeşler’in ilk derbisiydi Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşması. Maç 1-1 sona erdi. Havada uçuşan kartlar, iki gol, biri VAR uyarısıyla gelen iki penaltı… Ne var ki tartışma konusu bunlar da değil. Arda Kardeşler, maçtan önce top - kale seçimi için kaptanları yanına çağırdı...

AVRUPA MAÇI TEHLİKEDE

Elinde, bir yüzünde Bitcoin diğer yüzünde Ethereum yazan kripto para vardı. Para atışı görüntüde belli olmasa da fotoğraf karelerine yansıdı. Birçok ülkede sanal bahis sitelerinde yasa dışı para transferleri için kullanılıyor olması tartışmaları alevlendirdi. Kripto paraların derbide kullanılması üzerine TFF, Arda Kardeşler için soruşturma başlattı. Arda Kardeşler sezon sonuna kadar maç alamayacak. Hatta FIFA kokartlı genç hakemin Avrupa’da alacağı maçın da UEFA tarafından geri çekilmesi söz konusu.

BİLGİMİZ VE ONAYIMIZ YOK

TFF, yazarımız Ömer Faruk Ünal’ın önceki gece TGRT Haber TV’de gündeme getirdiği kripto para skandalı sonrası Arda Kardeşler için soruşturma başlatırken “TFF’nin söz konusu olaya şiddetle karşı olduğunu” vurguladı.

Derbi öncesi yaşananlar tansiyonu yükseltti Ali Koç, Beşiktaş'ı Trabzonspor maçı için hakkını aramamakla suçlamıştı. Dünkü derbi öncesi siyah beyazlı taraftarlar stada gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ile tartıştı. Çebi, "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun" diye çıkıştı. Maçta sahaya yabancı madde yağdı.