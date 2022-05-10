Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tartışılmaz teknik adam gibi tartışılmayacak bir golcü arayışındaki Fenerbahçe’de gündem Artem Dyzuba. Adı yıllardır sarı lacivertlilerle anılan 33 yaşındaki Rus golcü için harekete geçildi. Kariyeri boyunca ülkesinde forma giyen ancak uzun süredir de Rusya dışına çıkmak isteyen 1.96’lık dev, Zenit’le sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alınca Fenerbahçe devreye girdi. Rus medyasında yer alan haberlerde Sırp ekibi Kızılyıldız’ın da istediği Dyzuba’nın önceliğinin Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

MERT RUSYA YOLCUSU

Dyzuba’nın 30 Haziran’da serbest kalacak olması, transfer hamleleri sınırlı Fenerbahçe için cezbedici bir durum. Avrupa hayali kuran golcünün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle rotasını Türkiye’ye çevirmiş olması da sarı lacivertliler için avantaj. Bu arada Rusya’dan bir oyuncu gelirken Fenerbahçe de Rusya’ya bir oyuncu gönderebilir. Yusuf Yazıcı’nın salladığı Rusya’da birçok takım Mert Hakan Yandaş’la ilgileniyor. Bonservis geliri peşindeki sarı lacivertlilerin de 5-6 milyon avro bandında bir teklif karşılığında Mert Hakan’ın satışına sıcak baktığı biliniyor.

ÜLKESİNDEN ÇIKAMADI

Spartak Moskova’da başlayan kariyerinde Tom Tomsk, Rostov, Zenit, Ural ve Arsenal Tula gibi takımlarda top koşturan Artem Dyzuba, son dört sezondur Zenit’te. Adı yıllardır Avrupa kulüpleriyle anılmasına rağmen ülke dışına çıkmayan 33’lük golcü, kariyerinin son hamlesinde gurbete çıkmakta kararlı.

SOLUN KRALI FERDİ

Gerçek mevkiinin dışında bir sorumluluk üstlenen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla tavan yaptı. Sol bekte inanılmaz işlere imza atan 22 yaşındaki oyuncu, yakaladığı istatistiklerle o bölgenin gerçek oyuncularını gölgede bıraktı. Teknik heyet yönetime verdiği raporda, Ferdi varken takımın sol bek ihtiyacı olmadığını, Novak’ın da iyi bir rotasyon oyuncusu olduğunu vurguladı. Ferdi’nin istatistiklerindeki bir sol bek bulmak için 10 milyon avro civarında bir harcama yapılması gerektiğinin de altı çizildi.

DERBİDE FERDİ

> En çok ikili mücadeleye giren

> En çok ikili mücadele kazanan

> En çok pas arası yapan

> En çok top kapan

> Üçüncü bölgede en yüksek pas isabeti

> En çok sahipsiz top kazanan

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1 (ÖZET) Kartal'lar yenişemedi, derbide beraberlik Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakibinin sahasına 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, erken öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu ama müthiş serisini sürdürdü. Valerien Ismael ilk derbisinde eksiklere rağmen sınıfı geçti. Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta goller Novak ve Ghezzal'den geldi.

Fenerbahçe'den 20 bin kişilik antrenman Fenerbahçe, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Beşiktaş derbisi hazırlıklarını taraftara açık yaptığı antrenmanla tamamladı. Yaklaşık 20 bin taraftar, antrenmanı yerinden takip etti.