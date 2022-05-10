Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da seçim hareketliliği sürüyor. 30 Nisan’da yapılması planlanan seçime tedbir gelmesinin ardından mevcut yönetim yeni bir takvim açıklamış ve 11 Haziran 2022’yi belirlemişti. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bu tarih için de başkanlığa talip. Ancak camia içinde daha deneyimli bir başkan için istek devam ediyor. Galatasaray kulislerinde, aynı bir önceki seçim tarihinde olduğu gibi eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal’ı ikna etme çabaları hızlandı.

SON 10 GÜN

Sarı kırmızılıların önde gelen isimlerinden bir bölümü Özbek’i bir bölümü de Aysal’ı “Kulübün içinde bulunduğu zor dönemi atlatmamız için göreve gelmelisiniz” diyerek tekrar başkan olmaları konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. İki isimle de 30 Nisan öncesi benzer görüşmeler yapılmasına rağmen olumlu bir geri dönüş alınamamıştı. Listelerin verilmesine sadece 10 gün kalmışken eski başkanların fikir değiştirmesi pek mümkün değil gibi. Burak Elmas’ın da hâlen aday olup olmayacağı belirsiz.

GENÇ YETENEK BARTUĞ MARSİLYA'YA

Fransız basını, Marsilya’nın Galatasaray ile sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılan genç oyuncu Bartuğ Elmaz ile anlaşmaya vardığını ve yeni sezonda takıma katılacağını duyurdu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk defa geçen sezon Göztepe maçında forma giymişti.

MUSTAFA YOL AYRIMINDA

G.Saray’ın, Zamalek’ten önce kiraladığı sonra da opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Mustafa Muhammed yol ayrımında. Fransa’dan birçok talibi olan 24 yaşındaki oyuncuyu, son olarak Toulouse Kulübünün istediği ve Mustafa’nın da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Mustafa bu sezon ligde 25 maçta 1.074 dakika süre alırken, 6 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

Galatasaray'ı Muslera kurtardı Zaman zaman temposu yükselen maçta iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Baykuş'un net gol pozisyonlarında devleşen Muslera mağlubiyeti önledi.