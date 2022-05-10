Türkiye Gazetesi

Beşiktaş adına yeni sezon hiç de kolay bir dönem olmayacak. Kadro mühendisliği anlamında bakıldığında hem pozitif hem negatif taraflar var. Pozitif tarafı kadro dışı bırakılan ve ciddi maliyetleri olan Âdem Ljajic, N’Skala, Douglas ve Lens gibi isimlerin mukavelelerinin bitecek olması. Ayrıca yüksek maliyetli kiralık Batshuayi ve Pjanic kulüplerine dönecek. Yine yıllık ücreti tuzlu olan Vida’nın da sözleşmesi sona erecek. Mukavelesi bitenlerden Mehmet Topal ve Gökhan Töre de düşünülmeyen isimlerden.

BAZILARI KALABİLİR

Kiralık alınan Can Bozdoğan ise kadroda tutulmak isteniyor. Kulübü Schalke 04 ile görüşmeler sürüyor. Kiralık isimlerden sözleşmesi bitecek olan Rosier’in de gönlü Kartal’da. Bir sezon daha kiralanabilir. Atiba ile de bir yıl daha devam edilmesi gündemde. Düşük maliyetli Güven Yalçın da yedek kuvvet olarak takımda tutulabilir. Ancak sonuç olarak bakıldığında sözleşmesi biten 15 futbolcunun yıllık maliyeti düşünüldüğünde yönetim 22 milyon 726 bin avro gibi bir nefes alacak ama kadro da ciddi anlamda zayıflayacak.

YOK MU ALAN!

Beşiktaş’ın büyük umutlarla aldığı ve camiada ses getiren ancak sahada sessiz kalan bir Alex Teixeira gerçeği var. Beklentilerin çok altında kalan Brezilyalı on numaranın bir sezonu daha var. Yıllık ücreti ise 3 milyon avro. Yönetim, teklif gelmesi durumunda Teixeira’yı elden çıkarıp zarardan kâr etmek amacında.

'Para Puan' liginde şampiyon Beşiktaş Dört büyük kulübün sezon başından bu yana toplam transfer harcaması 1 milyar TL’yi buldu. Beşiktaş 112 milyon TL harcayarak 55 puan topladı. Kısacası Kara Kartallar 1 puan için 2 milyon TL harcadı, aynı hesaba göre Fenerbahçe 2,5 milyon TL, Trabzonspor 3,2 milyon TL, Galatasaray ise 1 puan için 7,6 milyon TL harcama yaptı.