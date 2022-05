Türkiye Gazetesi

Eyüpspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. As başkan Fatih Kulaksız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14.00’te. Her iki taraf içinde hayırlı olsun."

BEŞİKTAŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ

Beşiktaş efsanesi İbrahim Üzülmez'in ismi Valerien Ismael öncesi Siyah-Beyazlı kulüple anılmıştı. 48 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başına geçeceği, seneye ise Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Üzülmez daha önce Ankaragücü, Gençlerbirliği, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırmıştı.

HAMZA HAMZAOĞLU YİNE BIRAKTI

Eyüpspor'a geçen sezon Çaykur Rizespor'u düşme hattında bırakıp gelen Hamza Hamzaoğlu ise İstanbul ekibinde hayal kırıklığı yaşattı. Eflatun Sarı'lı kulüpten yapılan veda açıklamasında, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

