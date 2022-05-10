Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalyaspor, 36. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların galibiyet golünü penaltıdan son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 55 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi.

14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Kırmızı-beyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler de eşlik etti. Kırmızı-beyazlılar, 14 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı.

Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş, Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1, Hatayspor’u 4-1, Alanyaspor'u 3-1 ve Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Bu 14 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 9 gol gördü ve 32 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, 15 Mayıs’ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

NURİ ŞAHİN'DEN JÜRGEN KLOPP SEVİNCİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. 33 yaşındaki çalıştırıcı galibiyet golünden sonraki sevinciyle Jürgen Klopp'u hatırlattı. Borussia Dortmund'da oynarken Klopp'la çalışan Nuri Şahin'in örnek aldığı isimlerden biri de Alman teknik adam... Şahin'in deparı sosyal medyada konuşuldu.