Türkiye Gazetesi

ABD'li basketbolcu Adreian Payne, cinayete kurban gitti. 31 yaşındaki Payne, Florida'da silahla vurularak öldürüldü. Merhum sporcü geçen sezonun 2. yarısında ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OMG Ormanspor forması giymişti.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda forma giyen Adreian Payne’nin hayatını kaybettiğini, büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Seni unutmayacağız Adreian" denildi.

ADREIAN PAYNE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Michigan State mezunu basketbolcu, Euroleague'de Panathinaikos ve ASVEL formaları giymiş ve basketbol severler tarafından yakından tanınan bir isimdi. NBA'de de Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves ve Orlando Magic gibi takımlarda oynayan Payne, son olarak Litvanya'da Juventus Utena forması giymişti.

Amerikan basınında cinayet sebebiyle ilgili çıkan haberlerde, Adreian Payne'nin pazartesi sabahı Florida'daki bir evde vurularak öldürüldüğünü ve cinayet zanlısının tutuklandığını belirtti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. 31 yaşındaki oyuncunun ölümü basketbol dünyasında dünyasında büyük üzüntüye neden oldu..

Hatırlanacağı gibi, Anadolu Efes'in eski forvetlerinde Tyler Honeycutt da ABD'de polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

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