Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

ANTRENMANDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin son 2 haftada oynadığı Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 30, tüm kulvarlarda 39 maçta Fenerbahçe forması giydi. Sarı-Lacivertliler'e eski teknik direktör Vitor Pereira'nın hediyesi olan Güney Koreli, gösterdiği performansla ligin en iyi stoperleri arasına girdi.

Fenerbahçe golcüsünü Rusya'da buldu: Dyzuba çok yakın Valencia, Berisha derken Serdar Dursun’a kalan sarı lacivertliler yeni sezona tartışılmaz bir golcüyle girmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi haziranda bitecek olan 1,96’lık Artem Dyzuba ile el sıkışıldı.

Fenerbahçe'nin '1959 öncesi sayılsın' tartışması büyüyor: Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması Şampiyonluk sayıları ile ilgili bir açıklama yayımlayan Galatasaray, en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübün kendileri olduğunu belirterek, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına ilişkin talebine tepki gösterdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1 (ÖZET) Kartal'lar yenişemedi, derbide beraberlik Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ezeli rakibinin sahasına 7 maçlık galibiyet, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, erken öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu ama müthiş serisini sürdürdü. Valerien Ismael ilk derbisinde eksiklere rağmen sınıfı geçti. Batshuayi'nin penaltı kaçırdığı maçta goller Novak ve Ghezzal'den geldi.