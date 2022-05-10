Türkiye Gazetesi

Survivor All-Star 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Uzun zamandır oyunlarda yer almayan ve sadece konseylerde yarışmacılarla buluşan Acun Ilıcalı, bu sefer parkurdaki savaşı hem sundu hem de yarışmacılara büyük ödülde eşlik etti.

BÜYÜK ÖDÜL İNGİLTERE

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler İngiltere ödülünü kazanmak için parkurda savaş verdi. Ödülü kazanan takım ise gönüllüler oldu. Takımdaki yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izlemek için Ilıcalı ile birlikte İngiltere'ye gitti.

Hull City'nin Championship'in son haftasında Nottingham Forest ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı izleyen gönüllüler, daha sonra takımla birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından Teknik Direktör Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı ile bir araya gelen yarışmacılar, deneyimli çalıştırıcı ile uzun süre sohbet ettiler.

ŞAMPİYONLUĞU AĞZINDAN KAÇIRDI

Öte yandan Şota Arveladze, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun Trabzonspor olduğunu ağzından kaçırdı. Survivor yarışmacılarıyla sohbet esnasında bordo-mavili takımdaki günlerini anlatan Şota, istemeden de olsa pot kırdı.

İşte Şota ile yarışmacılar arasında geçen o diyalog;

Şota: Okan, Ogün, Abdullah... 8 kişi milli oyuncuydu benim dönemimde Trabzonspor'da.

Hikmet Tuğsuz: "Evet ama o kadro şampiyon olamadı.

Şota: Olamadı evet ama olsun, şimdi oldular.

Hikmet: Oldular mı?

Şota: Oldular tabii. Şimdi oldular.

Evrim Keklik: Olmuşlar.

Seda Ocak: Haberi verdiğiniz iyi oldu.

"KİMSEYE SÖYLEMEYİN"

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ağzından kaçıran tecrübeli teknik adam, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı ve "Siz döndüğünüzde kimseye söylemeyin" dedi. Acun Ilıcalı bu anları gülerek karşıladı.

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