Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile teknik direktör Abdullah Avcı arasındaki tazminat meselesi sonuçlandı... Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Avcı'nın sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti.

Daire, Beşiktaş ile Avcı arasında 2019'da imzalanan 3 yıllık sözleşmenin 25 Ocak 2020'de feshedilmesinin ardından Avcı'nın tazminat talebine ilişkin dosyanın temyiz incelemesini tamamladı. Kararda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Beşiktaş'ın tazminat ödemesi yönünde karar verdiği, buna yapılan itirazın TFF Tahkim Kurulunca reddedildiği, istinaf başvurusu üzerine de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesinin verilen kararları hukuka uygun bulundu.

AVCI'NIN HUKUK ZAFERİ!

Beşiktaş'ın bu karara yönelik temyiz itirazında bulunduğuna işaret edilen kararda, süresinde yapılan itirazın taraflar arasındaki sözleşme, dava şartları ve hukuk kuralları kapsamında incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

Dairenin kararında, "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 439. maddesinde belirtilen hakem heyeti kararının iptal sebepleri ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda davacı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1. maddeleri uyarınca onanmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Fikret Orman'ın teknik direktörlüğe getirdiği Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa gelmesiyle kovulmuştu. Çebi, yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Avcı konusu eski yöneticiler tarafından yanlış anlatılıyor. Biz geldiğimizde takım sonlara doğruydu, Abdullah Avcı'yla 3-5 maçta yukarı doğru çektik. Sıkıntı maddiydi, o sıkıntıyı aştık. Aşınca takım yukarı doğru geldi. Bizi ilgilendirmeyen bir konuyla takım kötü gitmeye başladı. Ben de Avcı'nın yanına gittim, 'Sayın hocam ne oldu' diye sordum. 'Eskiler var, abiler var burayı karıştırıyorlar. Benim enerjim bitti' dedi. O zaman ayrılalım hocam dedim. 'Siz bilirsiniz, nasıl isterseniz. Siz gönderin beni' dedi. 'Ben Türkiye'nin en büyük hocalarından biriyim."

"Kontratımda iş bulana kadar yazıyor. Ondan sonra zaten Beşiktaş'tan bunları almayacağım' dedi. İyi bir hocaysanız 4 ay sonra 4-5 milyon TL'ye başka bir takıma gidersiniz ve bu yükten kurtuluruz diye düşündük. El sıkıştık gönderdik. Abdullah Avcı, kendisiyle uzlaşabilmek için defalarca aramama rağmen geliyorum dedi, gelmedi. Beni en son 2 kere avukatına yönlendirdi. Ben kulüp başkanıyım, sen benimle niye konuşmuyorsun, ben niye avukatına gidiyorum. Avukatı da Avcı kabul etmiyor, istemiyor diyor. Araya hatırlı dostlarımızı, abilerimizi sokuyoruz. Gereken görüşmeleri yaptın mı konuştun mu diyorlar ya, konuştum. Hoca da değerli bir insan. Bana söylediğini doğru kabul ederim. Bunu daha sonra mahkemeye taşıyorsun."