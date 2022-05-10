Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci ayağında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan maç saat 20.30’da başlayacak.

Heyecan dolu rövanş karşılaşmasının kombine hariç tüm biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınıp, taraftara dağıtılmış ve maçın biletleri kısa sürede tükenmişti. Kırmızı-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstereceği mücadelede tribünler bu sezon ilk kez tamamen dolacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yiğido, finale çıkarsa tarihinde bir ilke imza atmış olacak. Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Akdeniz temsilcisini yarı finalin ilk ayağında 2-1 mağlup eden Kırmızı-Beyazlılar, rövanş maçında rakibini geçip finale çıkma hayalini kuruyor.

SİVASSPOR'A BERABERLİK YETİYOR

20 Nisan’da Alanya’da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını, Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Kerem Atakan’ın son anlardaki golüyle galibiyete uzanan Yiğido, yarın akşam sahaya avantajlı çıkacak. Beraberlik bile final bileti için Yiğido’ya yetiyor. Alanya’nın tek farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek.

Alanya, 2 ve daha farklı skorla kazanırsa tur atlayacak. Rıza Çalımbay'ın takımında bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sakatlığı bulunan Leke James ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare takımını yalnız bırakacak.

Sivasspor'a büyük destek! Belediye, bütün biletleri satın aldı Sivas Belediyesi, Sivasspor'a destek olmak için Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçının bütün biletlerini satın aldı. Belediye biletleri, taraftarlara ücretsiz dağıtacak.

Mustapha Yatabare Sivasspor tarihine geçti Sivasspor’un Malili forveti Mustapha Yatabare, maçlardaki performansı ve istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 36 yaşındaki santrfor, Süper Lig tarihinde Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10’dan fazla gol atan oyuncular arasına girmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor Alanyaspor'u 2-1 yendi Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele Sivas'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.