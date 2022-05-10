Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul'da oynanacak olmasına tepki gösterdi... Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37. hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar oluşturan bu zihniyet, “bir takıma en fazla tavizi verme” hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.



Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

ALİ KOÇ: TFF TRABZONLULAŞIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'u hedef almış ve şunları söylemişti:

"TFF'nin karar süreçlerindeki Trabzonspor ağırlığı herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı bir gerçektir. Bu hakimiyet büyüyerek devam etmektedir. Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor."

Fenerbahçe 5 yıldız tişörtleri satışa çıkardı... Fiyatlar 160 TL olarak belirlendi Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden önce taraftara açık yaptığı yaptığı antrenmanda takımın giydiği 5 yıldızlı tişörtleri satışa çıkardı...

Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni etkinliği biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? Ne zaman? Bilet fiyatları nedir? DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de planlandı. Detaylar haberimizde....

Trabzonsporlu hukukçular harekete geçti: Ali Koç hakkında suç duyurusu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Başkan Koç hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını açıkladı.