Türkiye Gazetesi

Chelsea'nin yeni patronları ilk transfer bombasını Aurelien Tchouameni ile patlatmak istiyor... İngiliz basını, Avrupa devlerinin transfer listesinin üst sıralarındaki orta saha Tchouameni için Chelsea'nin Monaco'ya 75 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Roman Abramovich'in Londra ekibini 2.5 milyar dolar civarında bir rakama sattığı Amerikalı iş insanı Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum kesenin ağzını açtı. Maviler, bu yaz kaybedeceği Antonio Rüdiger, Marcos Alonso ve Cesar Azpilicueta gibi isimlerin yerini yeni yıldızlarla dolduracak.

TRANSFER PİYASASININ GÖZDESİ

Ligue 1'de özellikle bu sezon gösterdiği performansla parlayan Aurelien Tchouameni, Monaco'ya 2019-20 sezonunun devre arasında 18 milyon euroya transfer olmuştu. Bordeaux altyapısında yetişen Kamerun asıllı futbolcu, Fransa Milli Takımı'na kadar yükselip 8 kez forma giydi.

"Yeni Kante" olarak gösterilen Tchouameni ile Manchester City de yakından ilgileniyor. Kaptan Fernandinho'nun yerini bu futbolcuyla doldurmak isteyen Pep Guardiola, transferde zorlu rakiple karşı karşıya kaldı... Chelsea'de Rüdiger'in Real Madrid'e, Alonso ve Azpilicueta'nın Barcelona'ya bedavaya gitmesi bekleniyor.

Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid hayallerini Rüdiger transferi suya düşürdü! Chelsea'den Antonio Rüdiger'le 4 yıllık anlaşmaya varan Real Madrid, Çağlar Söyüncü transferinden vazgeçti... Milli stoperin Madrid hayalleri suya düşerken bir başka dünya devi Manchester United 25 yaşındaki stoperi transfer listesine aldı.

Chelsea'nin satışı resmen açıklandı! Yeni sahibi belli oldu İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındı.