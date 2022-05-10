Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, rövanşta büyük şok yaşadı. Kayserispor, 90+1 ve 90+6'da attığı gollerle Trabzonspor'u eleyip finale yükseldi.
Fenerbahçe, Trabzonspor - Altay maçının İstanbul'da oynanacak olmasına tepki gösterdi Fenerbahçe'nin Trabzonspor öfkesi dinmiyor... TFF'yi "Trabzonsporluşma"yla suçlayan Sarı-Lacivertliler şimdi de Altay maçının İstanbul'da oynanacak olmasına tepki gösterdi...
Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni etkinliği biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? Ne zaman? Bilet fiyatları nedir? DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de planlandı. Detaylar haberimizde....
Trabzonspor'un en medyatik futbolcusu Edin Visca oldu Süper Lig’de nefes kesen 2021-22 sezonunda mutlu sona Trabzonspor ulaştı. Şampiyonluk kutlamalarıyla dünya basınında yer bularak büyük yankı uyandıran bordo maviler, 38 yıl süren şampiyonluk hasretine son verdi. Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise şampiyonun en medyatik isimleri belirlendi.