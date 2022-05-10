Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası final maçında yarın İnter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Bu dev karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörü, mücadelenin yapılacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

"YÜZDE 120'MİMİZİ VERMEMİZ LAZIM"

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, finallere ayrı tarifelerinin olmadığını belirterek "Ayrıntılar fark oluşturacak. Burada olmak büyük gurur. Bu maç bütün dünyada yayınlanmayacak belki ama çok önemli bir karşılaşma. Finale özel reçete yok, kararlılıkla oynanmalı. Juventus çok güçlü ve kaliteli bir takım. Kupayı kaldırmak için yüzde 120'mimizi vermemiz gerekecek" diye konuştu.

"HAKAN TAM BİR OYUNCU"

Bir gazeteci, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezonki performansını nasıl değerlendirdiği ve yarın için kendisinden beklentilerini sordu. İtalyan teknik adam, bu soruya "Çalhanoğlu, çok iyi bir sezon geçirdi. Takım değiştirdi bununla beraber kulübe hemen uyum sağladı. Niteliklerini ve becerilerini göstererek, takımı için en iyisini yaptı. O tam bir oyuncu. İyi işler çıkardı daha da çıkaracak çünkü çalışmayı seviyor" cevabını verdi.

"İTALYA KUPASI JUVENTUS İÇİN ÇİLEKTİ, ŞİMDİ PASTANIN KENDİSİ"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ise ligdeki en iyi takımlardan birine karşı mücadele edeceklerini dile getirerek "İtalya Kupası finali, başka zamanlarda Juventus için pastanın üstündeki çilek olurdu ama şimdi pastanın kendisi durumunda. Bu sebeple kupayı müzemize götürmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KAZANAMAZSAK FELAKET"

"Sezona kötü giriş yaptık" diyen Allegri, kupayı kazanmaları halinde "Sadece İtalya Kupası" gibi yorumlarla karşılanacağını, kazanamamaları halinde ise bunun Juventus için "felaket bir sezon" olarak niteleneceğini söyledi.

EN ÇOK KAZANAN: JUVENTUS

Geçen senenin şampiyonu Juventus, bu kupayı 14 defa aralak "en çok kazanan" unvanını sürdürüyor. En son 2011'de zafer yaşayan İnter ise 7 kere kupayı kaldırdı. Yarınki maç TSİ 22.00’de oynanacak. Maç TRT Spor'da yayımlanacak.

Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü Hollandalı eski futbolcu Sneijder, İtalya’nın Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu maçı her an değiştirebilecek bir oyuncu olarak gördüğünü belirtti.

Hakan Çalhanoğlu’dan akıl almaz gol! Taraftarlar ayakta alkışladı Inter deplasmanda Roma’yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise karşılaşmada akıl almaz bir gole imza attı. Çalhanoğlu, karşılaşmanın 15’inci dakikasında kullandığı kornerde, Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuzun attığı gol futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, sosyal medyada gündem oldu.