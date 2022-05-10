Türkiye Gazetesi

Dünya Gençler Halter Şampiyonası Yunanistan’da sona erdi. 53 Ülkeden 151 kadın 153 erkek sporcunun katılımı ile Yunanistan’ın Girit adası Heraklion şehrinde organize edilen şampiyonada milli sporcular 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye, Yunanistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda toplamda 19 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, organizasyon sonrasında erkeklerde 604 puan ile dünya birinciliğini elde ederken kadınlarda ise 515 puan ile Dünya ikinciliğini elde etti. Yunanistan’da çok önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü “Göreve geldikten hemen sonra Milli takımlarımızı toparladık. Genç sporcularımızı bu şampiyonaya motive ettik. Elde ettikleri başarılar bizleri mutlu ederken bize gelecek için umut verdi. Şimdi önümüzde Yıldızlar Dünya ve Büyükler Avrupa Şampiyonaları var. Hep birlikte, omuz omuza camiamızın desteği ile Türk halterini başarılı günlerine döndüreceğiz. Bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milli haltercilerden 1 gümüş 1 bronz madalya Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız Onur Demirci gümüş, Sara Yenigün ise bronz madalya kazandı.

Dilara Narin'den Dünya Gençler Halter Şampiyonası 2 altın 1 gümüş madalya Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya Milli halterci Dilara Uçan, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'dan 2 altın madalya Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Hakan Kurnaz, 2 altın madalya kazandı.