Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

Türk futbol kulüplerinin borçluluğu ve finansal sıkıntıları çözülemeyen bir düğüm haline geldi. Özellikle dört büyük kulüp olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un içinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bankalar tarafından 9 milyar TL’lik borç yapılandırması uygulanan dört büyük kulübün, bugün mevcut borcu 17 milyar TL’ye dayandı. Dövizdeki artış ve yanlış transfer politikaları ekonomik krizi daha da körükledi.

GELİRLER DE ARTTI AMA...

Kulüplerin son açıklanan KAP verilerinde yıllık milyonlarca lira zarar yazdığı görüldü. Mali bilançolara göre Trabzonspor 418 milyon lira, Beşiktaş 396 lira, Galatasaray 174 milyon lira ve Fenerbahçe 133 milyon lira zarar açıkladı. Bütün bunlar yaşanırken kulüplerin gelirleri de geçen yıla göre iki kat arttı. Toplam dört büyük kulüp bu sezon 3 milyar TL hasılat elde etti. Geçen yıl bu rakam 1 milyar 615 milyon TL idi. Gelirde Fenerbahçe lider olurken, bu takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

1 GOL 7,5 MİLYON LİRA!

Dört büyük kulüp, yalnızca geçen sezon 1 milyar TL’lik transfer harcaması gerçekleştirdi. Örneğin Fenerbahçe dört yılda 11 forvet transfer etti. Bu transferler için 52,5 milyon avro ödedi. Vedat Muriç ve Frey’in satışından 22 milyon avro gelir elde eden takım, 11 forvet transferi ile 30 milyon avro zarar yazdı. Aynı şekilde Galatasaray, Falcao transferinde büyük hezimet yaşadı. Kulübe 15 milyon avroya mal olan Kolombiyalı yıldızın attığı 1 gol 7,5 milyon TL’ye mal oldu.

PARALAR DIŞARIYA GİTTİ

Zarar üstüne zarar yazan dört büyük kulübün yaptığı 1 milyar TL’lik harcama hem ekonomiye hem de sporseverlere büyük zarar verdi. Yapılan transferler, döviz olup âdeta yurt dışına uçtu. Her ne kadar bazı satışlardan kâr elde edilse de genel tabloda kulüpler ekonomik krizin içine saplandı. Yanlış transferlerin finansı ise stat gelirleri, yayın gelirleri, forma satışları gibi alanlardan karşılandı. Dolasıyla dört büyük kulüp hem kendi taraftarlarına hem de ülkeye büyük gol atmış oldu.

'Para Puan' liginde şampiyon Beşiktaş Dört büyük kulübün sezon başından bu yana toplam transfer harcaması 1 milyar TL’yi buldu. Beşiktaş 112 milyon TL harcayarak 55 puan topladı. Kısacası Kara Kartallar 1 puan için 2 milyon TL harcadı, aynı hesaba göre Fenerbahçe 2,5 milyon TL, Trabzonspor 3,2 milyon TL, Galatasaray ise 1 puan için 7,6 milyon TL harcama yaptı.