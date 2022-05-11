Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta seçim kulisleri hareketlenmeye başladı. Mayıs ayında gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurulda yeniden aday olacağını daha önce açıklayan başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim listesinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şu ana kadar Çebi’nin dışında adaylığını açıklayan tek isim Fuat Çimen oldu. Yönetimde daha önce listeye girmeyeceğini açıklayan Adnan Dalgakıran ve Berkay Gocay’ın yanı sıra Erdal Torunoğulları ve yedek üye Efe Bezci’nin de yeni listede olmayacağı öğrenildi.

KAZANCI TEK SORUMLU

Başkan Ahmet Çebi’nin yeni yönetime genel sekreter Mesut Urgancılar’ın yanı sıra altyapıda başarılı işler yapan Fırat Fidan, basketbol şubesi sorumlusu Umut Şenol, Kemal Erdoğan ve Hakan Daltaban’ı büyük ihtimalle listeye alacağı ifade edildi. Futbol şubesinden sorumlu Emre Kocadağ’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Futbolu sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya emanet eden başkan Çebi, yeni sezonda futbol sorumlusu atamak istemiyor. Bu nedenle Emre Kocadağ’ın listeye girme konusunda kararsız olduğu belirtildi.

FUAT ÇİMEN’DEN SALVO

Başkan adayı Fuat Çimen, D Smart’ta katıldığı programda başkan Ahmet Nur Çebi’yi eleştirdi. Çimen “Hakem hatalarıyla ilgili olarak camianın hassasiyetinin farkındayım. Ahmet Nur Çebi bu konuyla ilgili sürekli vaatlerde bulunuyor. Beşiktaş başkanı olan kişi söylemez, yapar. Biz gerekeni yapacağız” dedi.

POHJANPOLA GÖZ KIRPTI

Çaykur Rizespor’un Finlandiyalı oyuncusu Joel Pohjanpalo, takımı küme düşse de Süper Lig’in gol krallığı sıralamasında iddialı durumda. Attığı 16 golle Kasımpaşalı oyuncu Umut Bozok’la beraber ilk sırada yer alan golcü futbolcunun Vodafone Park’ın fotoğrafını paylaşması siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Genç oyuncunun paylaşımına düşünme emojisi koyması da teklif aldığı şeklinde yorumlandı. Pohjanpalo bu sezon G.Saray’a 2, Beşiktaş’a 2, Trabzonspor’a 3 gol atarken F.Bahçe’yi boş geçmişti.

Beşiktaş Abdullah Avcı'ya tazminatını ödeyecek! Yargıtay kararı onadı... Beşiktaş aylardır oyaladığı Abdullah Avcı'ya tazminat ödemeye mahkum edildi... Transfer sezonu öncesi mali açıdan zor günler geçiren Siyah-Beyazlılar'da Yargıtay'dan gelen karar deprem etkisi yaşattı.

Beşiktaş'ta 15 futbolcunun sözleşmesi bitiyor Kiralanan dört oyuncu yuvasına dönecek, kadro dışı dört ismin mukavelesi bitecek. Yıllık ücret bazında 22 milyon avroluk bir rahatlama olacak ama kadro da boşalacak.