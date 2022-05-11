Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da birçok alanda olduğu gibi Domenec Torrent’in geleceği konusunda da belirsizlik sürüyor. Sarı kırmızılı camia 30 Nisan’da yapılması planlanan seçimlere tedbir getirilmesi sonrası, yeni sandık tarihini 11 Haziran olarak belirledi. Yeni takvimde Burak Elmas aday olacak mı, adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk birleşecek mi, ya da Dursun Özbek ile Ünal Aysal ikna edilecek mi, hepsi soru işareti… Bütün bunların yanı sıra Torrent bilmecesi de sürüyor.

TAZMİNAT MADDESİ YOK

Başkan adaylarının kendisiyle devam etmeyeceklerini açıkladıkları Torrent, Başakşehir maçı sonrası “1 sene daha kontratım var” diyerek “Ya kalırım, ya da paramı alırım” imasında bulunmuştu. Ancak Burak Elmas yönetimi toplam 2,1 milyon avroluk alacakları için Katalan teknik adamla pazarlıklarını sürdürüyor. Futboldan sorumlu Nihat Kırmızı “Torrent’in tazminatı yok. Alacaklarıyla ilgili toleranslı davranacağını görüyorum” diyerek ayrılık görüşmelerini doğruladı.

SAKATLAR DÖNEMİYOR

Başakşehir maçında sakatlıkları sebebiyle sahada olamayan Marcao ve Omar’dan iyi haber gelmedi. Torrent’in yokluklarını çok hissettiği iki savunma oyuncusunun pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçına da yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

ASLAN MORAL ARIYOR

Ligde umduğunu bulamayan, son oynadığı karşılaşmada Başakşehir ile de berabere kalan Galatasaray, bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı oyuncuların moralsiz oluşu gözlerden kaçmadı.

Torrent'in tavrı net: Tazminatı bırakmam Galatasaray'da mutlu olduğunu ve bir yıl daha kalacağını belirten İspanyol hoca, 'Bizi göndermek isteyen bedelini (2,1 milyon avro) öder" havasında.

Torrent sezonu özetledi: Düş kırıklığı Oyuncularına “Sezonu üç maçı kazanıp tamamlayalım” diyen İspanyol hoca veda konuşmasında “Seneye aranızda yokum. Böyle bir sezon hayal etmemiştim” dedi.