Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü neredeyse netleşti. “Joachim Löw mü gelsin, İsmail Kartal mı kalsın” derken başkan Ali Koç, ‘sıfır risk’ olarak değerlendirdiği Jorge Jesus’ta karar kıldı. Çok sayıda talibi olan 67 yaşındaki Portekizli teknik adam da Avrupa’da kalma arzusuyla bu coğrafyada en iyi teklifi sunan sarı lacivertlileri geri çevirmedi. Fenerbahçe’nin Devler Ligi şansı Portekizli teknik adamı cezbeden unsurlar arasında yer aldı.

PLANLAMA TAMAM

Ali Koç ile Jorge Jesus detayları konuşurken resmî imzanın bu hafta içinde atılması bekleniyor. Jesus’un birinci yardımcısı Joao de Deus şimdiden mesaiye başladı bile. El Hilal, Flamengo ve Benfica’da Jesus’un sağ kolu olan Deus, sarı lacivertlilerin maçlarını analiz edip kadro planlamasına dair görüşlerini hocaya sundu. Jesus’un bu rapor üzerinden başkan Ali Koç ile yapacağı toplantı sonrası işin resmiyete döküleceği belirtiliyor.

KIM MASADAN KAÇAMADI

Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle ülkesi Güney Kore’ye giden Kim Min Jae operasyon geçirdi. Sarı lacivertli kulüp, başarılı stoperin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını duyurdu. Fenerbahçe, Kim’i satarak yeni sezon transferleri için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

TAVİZİN SONU YOK

Fenerbahçe, TFF’nin Trabzonspor - Altay maçını Olimpiyat Stadı’nda oynatma kararına tepki gösterdi. “Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar veren bu zihniyet, ‘bir takıma en fazla tavizi verme’ hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir” vurgusuyla karar eleştirildi.

"EVERTON'I REDDETTİM"

Avrupa’da kalma arzusuyla En Nassr ve Flamengo’nun tekliflerini geri çeviren Jorge Jesus, reddettiği kulüpler arasında Everton’ın olduğunu da söyledi. Portekizli hoca, “Benfica’dan ayrıldıktan sonra Everton bana teklif yaptı ancak geri çevirdim. Ben maç kazanmaya değil kupalar kazanmaya talip olan takımlarda çalışırım” dedi.

KÜFÜRE CEZA

Geçtiğimiz sezon oynanan Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan “küfürlü ses efekti” için F.Bahçe'nin yaptığı suç duyurusu sonuçlandı. Savcılığın yayıncı kuruluş yetkilisi kişiyi suçlu bulduğu ve adli para cezası yerine geçecek şekilde ön ödeme bildirimi gönderdiği açıklandı.

GÖREVİMİ YAPACAĞIM

İsmail Kartal, sezon sonunda sarı lacivertlilere bir kez daha veda edecek. “Hedefimiz sezonu en güzel, en iyi yerde bitirmekti” diyen tecrübeli teknik adam, “Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için büyük avantaj yakaladık. Sezon sonunda sözümü tutmanın rahatlığıyla görevi teslim edeceğim” dedi.

Jesus’ta geri sayım Brezilya tatilini noktalayacak tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile son bir görüşme yapacak. Plan ve para konusunda anlaşan tarafların işi resmiyete dökmesi bekleniyor.