Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'la eşleşen Kayserispor, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybetmişti... Bordo-Mavililer'e bu sezon ligde de diş geçiremeyen Sarı-Kırmızılılar, evindeki rövanş maçında da henüz 2. dakikada kalesinde golü gördü. 85'te 2-2 olan maçı 4-2 kazanmayı bilen Kayseri ekibi adını finale yazdırdı. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada finali tartışmasız hak ettiklerini söyledi.

"KAZANMAYI TARTIŞMASIZ HAK ETTİK"

Karaman şöyle konuştu:

“Abdullah hocayı ve Trabzonspor’u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyoruz. Daha 40. saniyede 1-0 geriden geliyoruz, ilk maçtaki skoru da koyarsak 2-0 geriden geliyor bu oyuncular. İlk 45 dakika bana göre 3-1 içeride olmamız gerekiyordu. Ama oyundan kopmadık, müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı tartışmasız hak ettik. Hakemlere de teşekkür etmek lazım, ne olursa olsun. Şüpheye meal verecek bir maç oldu mu bilmiyorum, iyi bir maç oldu. Kayseri şehrimiz bunu hak etti, final oynamayı hak etti. Tabii finale gidecek takım da saygı duyuyoruz. Çalışmaya devam. Kayserili işadamları, bürokratlar, siyasiler İstanbul’da oynanacak maçta herkes seferberlik yapmalı. Taraftarımız oraya yığılmalı. Bu günkü coşkuyu gördünüz. 1-0 mağlup olmamıza rağmen taraftar bizi müthiş destekledi oyuncular karşılığını verdi."

BERNA GÖZBAŞI: KUPAYI KAYSERİ'YE GETİRECEĞİZ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Biz bugün buraya Türkiye’nin lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin lig şampiyonu Trabzonspor’u eleyerek, finale yükseldik. Ben bu galibiyet için teknik heyeti bütün futbolcularımı ve Kayserispor camiasını kutluyorum. İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz” dedi.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayserispor oldu Yarı final rövanşında açılışı Nwakaeme (pen.) yaptı... İkinci yarıda oyuna giren Emrah Başsan beraberliği sağladı... Hosseini ev sahibini öne geçirdi... Bakasetas tabelayı eşitlese de Emrah tekrar sahne aldı... Yıldız oyuncunun kazandırdığı penaltıyı Thiam gole çevirdi.... Kapanışı yine Emrah yaptı... KAYSERİ FİNALDE...