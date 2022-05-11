Türkiye Gazetesi

Şampiyon Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi... Bu sezon çifte kupa kazanmak isteyen Bordo-Mavililer, ilk maçı 1-0 kazandığı Kayserispor eşleşmesinde rövanşta 4-2 mağlup olup, evine döndü. Abdullah Avcı'nın takımı zorlu deplasmanda ilk golü bulup avantajını yükseltse de bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol yiyerek elendi.

"EN AZINDAN BİR HOŞ GELDİN DENİLEBİLİRDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor tribünlerindeki agresifliği eleştirdi.

Avcı, “Biz bu ülkenin takımıyız. Bu senenin Anadolu’daki Türk futbolunda önemli işler yapmış takımız ve şampiyon takımıyız. En azından bir hoş geldin denilebilirdi. Şampiyon takımı Avrupa’da örnek gösteriyoruz ya. Gelen takımı şampiyon oldu diye alkışlıyorlar. Bunu da bekledik ama olmadı. Kulübede silahın dışında her şey patladı. Ben bu oyun adına üzülüyorum. Sonuçlar alınabilir, kupa alınabilir. Lig alınabilir veya kaybedilebilir. Biz bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. Diğerlerine bu şekilde örnek olmamamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmayan oyuna saygı gösterme, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Bu şekilde yaptığımız sürece bunun hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Hep üzülerek, başkalarını örnek göstererek bunu anlatacağız” dedi.

Abdullah Avcı: Kulübede silahın dışında her şey patladı

"O GOLÜ YEMEMELİYDİK"

Avcı, 4-2'lik skoru ve elenmelerini ise şöyle yorumladı:

“Bugün buraya geldiğimizde tabii ki de rakibimizin iştahlı, arzulu ve baskılı en önemli hedeflerinden bir tanesi final oynamak. Bizim 1-0’lık avantajımız vardı. Bir kalitemiz vardı. O şekilde geldik. Penaltı ve 1-0 ile başladık. Ondan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken, ikinci pastan kaybettiğimiz toplarda rakibe ilk yarı itibariyle Kayserispor’u devreye soktuk. Duran top oldu, korner oldu. Rakibin iştahını ve arzusunu artırdık. Devrede 1-0’ı bulduk. Orada taktiksek bir değişiklik yaptık.

İkinci yarının başında oyuncumuza çarpıp kalecinin kontrpiyede kalıp yediğimiz gol. Arkasından Kayserispor’un iştahı daha fazla artmaya başladı. İkinci golü buldular. Sonrasında oyunda önemli denge kurduk ve topa sahip olarak doğru oynamaya başladık ve golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde tekrar pozisyon verip o golü yememesi gerekiyordu. Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum."

Kayserispor finalde.... Hikmet Karaman'dan seferberlik çağrısı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyen Kayserispor gözünü şampiyonluğa dikti. Teknik direktör Hikmet Karaman, İstanbul'da oynanacak final için seferberlik çağrısı yaptı.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayserispor oldu Yarı final rövanşında açılışı Nwakaeme (pen.) yaptı... İkinci yarıda oyuna giren Emrah Başsan beraberliği sağladı... Hosseini ev sahibini öne geçirdi... Bakasetas tabelayı eşitlese de Emrah tekrar sahne aldı... Yıldız oyuncunun kazandırdığı penaltıyı Thiam gole çevirdi.... Kapanışı yine Emrah yaptı... KAYSERİ FİNALDE...

Beşiktaş Abdullah Avcı'ya tazminatını ödeyecek! Yargıtay kararı onadı... Beşiktaş aylardır oyaladığı Abdullah Avcı'ya tazminat ödemeye mahkum edildi... Transfer sezonu öncesi mali açıdan zor günler geçiren Siyah-Beyazlılar'da Yargıtay'dan gelen karar deprem etkisi yaşattı.