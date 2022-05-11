Türkiye Gazetesi

Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşan Manchester City, Norveçli süper golcüyü dün açıklamıştı. 21 yaşındaki santrforu 20 milyon euroya alıp 2 yıl oynattıktan sonra 60 milyon euroya satan Borussia Dortmund kulübü, Norveçli'nin yerini hemen doldurdu.

Salzburg'un 20 yaşındaki Nijerya asıllı Alman forveti Karim Adeyemi'ye 5 yıllık imza attıran Bundesliga ekibi, "transfer böyle yapılır" dedirtti. Sarı-Siyahlılar, transfer piyasasının en gözde ismini Manchester City'ye sattıktan saatler sonra Adeyemi transferini açıkladı. Adeyemi için 30 milyon euro bonservis ödeyen Dortmund, genç forveti ileride 100 milyon euroya satmayı planlıyor.

ERLİNG HAALAND'IN MALİYETİ NE KADAR?

Geçen yaz İngiliz Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane'i transfer etmeye çok yaklaşan ancak başaramayan Manchester City, sezonu Gabriel Jesus'la tamamlama kararı almıştı. Haaland transferinde Real Madrid'le girdiği yarışı kazanan İngiliz ekibi, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Haaland'ın transferi için Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Golcü futbolcuyla sözleşme detaylarının görüşülüyor.

Haaland'ın 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen City, Norveçli yıldıza ise 5 yıl için 125 milyon euro ücret ödeyecek. Gol makinesinin haftalık maaşı ise takımın yıldızı Kevin De Bruyne'yi (375 bin pound) geçmedi. Haaland transferinde menajer komisyonlarına da 25 milyon euro ödeyen City bu transfer için 200 milyon euronun altına girmiş oldu.

Tıpkı Adeyemi gibi Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2020'de transfer olan 21 yaşındaki Norveçli futbolcu, Almanya ekibiyle çıktığı 88 maçta 85 gol kaydetti.

Manchester'da Declan Rice savaşı... Yılın transferinde City mi, United mı kazanacak? West Ham altyapısından yetişen ve İngilitere Milli Takımı'nın banko isimleri arasına gire Declan Rice, yaz transfer döneminde ismini çok sık duyacağımız bir futbolcu olacak... Zira, Manchester United ile Manchester City, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservisi gözden çıkararak transfer yarışına girmiş durumda.

Arsenal Gabriel Jesus için kesenin ağzını açtı! Erling Haaland'ı alan City'den transfere yeşil ışık Premier League'de eski günlerine dönmek isteyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerini Gabriel Jesus'la doldurmak istiyor. Erling Haaland transferini bitiren Manchester City, Brezilyalı golcüyü Londra ekibine satmaya sıcak bakıyor.

Chelsea'nin yeni patronları ilk transfer hamlesini Aurelien Tchouameni ile yapmak istiyor Manchester City ile PSG arasındaki Aurelien Tchouameni transfer yarışına Chelsea de dahil oldu... Premier League devinin Amerikalı yeni patronları ilk transfer bombasını 22 yaşındaki orta sahaya imza attırarak patlatmak istiyor.

Haaland: Beşiktaş maça iyi başladı ama biz kazandık Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını ancak kendilerinin kazandığını söyledi.