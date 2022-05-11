VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'nda heyecan sona eriyor. Seride 2-2 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1'lik skorla kazandı.
Serinin 3. müsabakasını 3-1 alan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçse de, VakıfBank 4. maçta geriden gelerek rakibini 3-2 yendi ve seriyi 2-2'ye taşıdı. 5. maçı kazanan takım 2021-2022 sezonu Sultanlar Ligi'nde şampiyon olacak.
VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 4 YILLIK HASRETİ
Fenerbahçe Opet, yarın sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.
VakıfBank ise rakibine üstünlük kurması durumunda son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.