Türkiye Gazetesi

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda da teknik direktör Erol Bulut ile yola devam kararı aldı. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde profesyonel futbol takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

FUTBOLCULAR KAZAN KALDIRMIŞTI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bu yaz Güneydoğu ekibinin başına geçen başarılı çalıştırıcı, özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla dikkat çekti. Aynı başarıyı deplasman maçlarında gösteremeyen Erol Bulut, bu yüzden çok eleştirildi. Gaziantep FK, 36 haftada topladığı 43 puanla 16. sırada...

Futbolcularla sorunlar yaşayan 47 yaşındaki teknik direktörün görevden ayrılması bekleniyordu. Son 13 lig maçında 1 galibiyeti bulunan ve 7 maçtır kazanamayan Bulut'un arkasında durulması "sürpriz karar" olarak yorumlandı.

Ya Erol Bulut ya biz... Gaziantep FK'da futbolcular yönetime rest çekti! Gazianep FK'da teknik direktör Erol Bulut, soyunma odasını kaybetti... Gaziantep Güneş'in haberine göre; bazı futbolcularda yönetime rest çekerek Erol Bulut ile devam edilirse takımdan ayrılmak istediklerini iletti.