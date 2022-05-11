Türkiye Gazetesi

İstanbul Kent Üniversitesi İşletme Bölümü'nün yaptığı "Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri" sonucunda "2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu" seçilen Arda Turan, ödülünü almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniversiteye gitti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, merak edilen pek çok konuya da samimi cevaplarla açıklık getirdi.

35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kadroya alınmamıştı. Yıllarca formasını giydiği Katalan devinin evine Galatasaray formasıyla yıllar sonra geri dönme fırsatı bulan ancak Barcelona'ya götürülmeyen Arda Turan, şunları söyledi:

“Hocaların, kulübümüzün tercihi, ben takım kaptanı olarak yükümlülüğüm doğru davranışlarda bulunup, doğru şekilde devam etmek. Çünkü Galatasaray altyapısını ve kültürünü temsil ettiğimi düşünüyorum. Saygıyla karşıladım, Göztepe’de Konya’da yoksam gerçekten takım için önemli değilsem Barcelona’da olmamın da bir anlamı yok çünkü ben tur rehberi değilim."

İZLANDA MAÇINDA NEDEN SIRITTI?

EURO 2016 elemelerinde İzlanda'yla oynanan maçta A Milli Takım yenilirken gülümsemesi ekranlara yansıyan ve tepki çeken Arda Turan, o olayı da anlattı:

“Üzüldüğüm zaman gülebiliyorum, bazen evde de böyle oluyor. 2016 elemelerinde İzlanda maçından sonra beni çok yıpratan bir gülümseme olayım var. Maç öncesi bir hafta taç atışına çalışmıştık. İzlanda takımı bir hafta boyunca taç ve uzun top atıyor. Teknik direktör Mircea Lucescu da ‘topa vurmanız önemli değil, düştüğü yer önemli o yüzden topa çok kalabalık çıkmayın’ diyordu. Dünya kupası gibi önemli bir maçta ilk uzun topa iki kişi birden çıktık ve düştüğü yer bomboştu gol yedik."

O beni çok sinirlendirmişti ve bütün maç ona takılarak devam ettim. Oyundan çıktığımda da onun sinirine gülmüştüm. Hayatım boyunca milli takım için çok fedakarlık yaptım. O kadar çok ki size anlatamam. Barcelona’dayken ayak tendomumda yırtılma vardı ve açıkçası Barcelona kulübü 2016 elemeleri için beni göndermek istemedi ama ben onları dinlemeyip buraya geldim. Karşılığında yıllarca muhteşem bir sevgi gördüm ama ıslıklarla gönderildim. Kendim de sonuç olarak bıraktım. Asla bunu hak ettiğimi düşünmüyorum."

PSİKOLOJİSİ BOZUK

Psikolojisini toparlayamadığı için yıllardır uyku problemi çektiğini söyleyen Turan, “Yıllardır uyku problemi çekiyorum, rahat uyuyamıyorum. Bir itiraf olacak ama kendime iyi bakamadım. Sebebi tamamıyla psikolojik. Psikolojimi bir türlü iyi toparlayamadığım dönemler oldu. Diyet yapıyorum 10 gün sonra bozuyorum. Çalışmaya başlıyorum sonra vazgeçiyorum. Çünkü kimseyi suçlamıyorum ama ülkedeki ortam hevesimi kırıyor. Gelişememek hevesimi kırıyor. Bu oyunu biz neden daha iyi oynayamıyoruz? Neden pas oyununu daha iyi oynayamıyoruz? Derken ben de biraz duygusalım çabuk düşerim. İspanya’da kendime çok daha iyi bakıyordum çünkü çok daha özgür hissediyordum. İnsanın kendimi özgür hissetmesi kadar güzel bir şey olamaz. İspanya macerama tamamlanmış hikaye olarak bakıyorum, tabi ki çok güzel günlerdi. Özlüyorum ama gönül rahatlığıyla tatlı bir özlem var” dedi.

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