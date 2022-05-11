Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu bu yaz Galatasaray'dan ayrılabilir! Cim Bom'un 23 yaşındaki milli yıldızı hayallerini kurduğu Avrupa'ya gitme planını öne çekti...

Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Fatih Terim sonrası yaşanan çöküşün ve kulüpte oluşan yönetim boşluğunun takıma yansıdığını ve pek çok yıldızın ayrılmayı kafaya koyduğunu belirtti. Bu isimlerin başında da Kerem geliyor...

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Galatasaray'da forma giyiyor Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Süper Lig'de forma giyen oyunculardan en pahalı isimleri de derledi. İlk 10'un dışında kalan ve kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'dan 5 futbolcu kendisine listede yer buldu.

TEKLİF İNGİLTERE'DEN GELİNCE İŞ DEĞİŞTİ

Vole'nin YouTube kanalına verdiği röportajda Avrupa hedefinden bahsederken sanki Galatasaray gibi bir kulüpte oynamıyormuş gibi heyecanlanan ve bu yüzden sosyal medyada eleştirilen futbolcu, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek istediğini menajerine iletti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euroyu aşan ve özellikle Barcelona deplasmanında oynadığı futbolla transfer piyasasındaki yıldızını daha da partatan futbolcuya bugüne kadar Premier League'de teklif gelmemişti. Ancak menajerinden gelen bir telefonla Kerem'in planlarında değişiklik oldu. Başarılı futbolcu kendisini soruşturan kulübün Premier League'den olduğunu öğrenince kesin kararını verdi.

SADECE KEREM DEĞİL...

Galatasaray'da ayırlmayı kafaya koyanlar Kerem'le sınırlı değil... İki senedir İtalya'dan kulüp arayan Marcao, bu yaz Kopenhag'dan gelip seviye atlayan Victor Nelsson, Fransız kulüplerinin gözdesi Mostafa Mohamed, Berkan Kutlu ve Rumen yıldız Morutan başta olmak üzere önemli isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da yeni seçilecek yönetimin Kerem için ne kadar bonservis isteyeceği ise merak konusu. Yıldız ismin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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