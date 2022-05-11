Türkiye Gazetesi

Meksikalı eski futbolcu Anthony Salazar, henüz bilinmeyen nedenlerle 33 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre; Hulk lakaplı futbolcunun cesedi Tonalá, Jalisco'da bulundu. Tonalá belediyesi çevresinde bir arabanın içinde bulunan futbolcunun vücudunda kimliğinin tespit edilmesini engelleyen yanık izleri bulunduğu rapor edildi.

Tonalá'daki Colinas Universidad bölgesi sakinleri, sabah saatllerinde terk edilmiş Chevrolet marka beyaz bir aracı yanmış halde bulup, yetkililere haber verdi. Hulk Salazar'ın ölümünün 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştiği ancak 10 Mayıs Salı gününe kadar cesedin araçta beklediği rapor edildi.

FUTBOLCU OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI

Yanmış cesedin kime olduğu otopsi raporunda ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Amerikan medyası olayın arkasında uyuşturucu kartellerinin olabileceğini yazdı.

Antonio Salazar, Meksika'nın en ünlü takımlarından Guadalajara'da 5 yıl forma giymiş, Meksiha U21 takımdan 3 kez oynamış ve 2016 da henüz henüz 28 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.