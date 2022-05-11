Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın geçen yaz alamadığı yıldız golcü Diego Costa, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye transfer oluyor... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Çinli sahipleri tarafından satılmak istenen Birmingham ekibinin en ciddi talibi, eski futbolcu Maxi Lopez'in de ortağı olduğu Amerikalı bir konsorsiyum. Eğer bu satış gerçekleşirse, Chelsea'nin unutulmaz golcülerinde Diego Costa, İngiltere'ye geri dönecek.

BEŞİKTAŞ'IN PARASI YETMEMİŞTİ

33 yaşındaki Brezilya kökenli İspanyol santrfor Diego Costa, 2021 yazında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak sürpriz bir şekilde Atlecio Mineiro'ya imza atmıştı. Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız isim Atletico Madrid'den ayrılıp Brezilya'yı tercih etmiş ve 5 ay kaldığı kulüpte şampiyonluk yaşamıştı. Beşiktaş ise Chelsea'den Batshuayi'yi kiralamıştı.

CHELSEA'DE İKİ ŞAMPİYONLUK

Diego Costa, Chelsea ile iki kez Premier Lig'i kazandı, ancak şu anda serbest oyuncu konumunda. 33 yaşındaki oyuncu, bu yılın başlarında sözleşmesini feshetmeden önce 15 maçta 4gol atmıştı. Costa, 2014-2017 yılları arasında Chelsea formasıyla 89 maçta 52 Premier League golü atarak 2015 ve 2017 yıllarında şampiyonluk zaferlerine öncülük ettikten sonra dönemin teknik direktörü Antonio Conte ile anlaşamadı ve Atletico Madrid'e geri döndü.

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