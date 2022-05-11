Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Sırp futbolcusu Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

MALATYA'DA PARLADI

Süper Lig'de adını Yeni Malatyaspor forması giydiği dönemde duyuran Sırp forvet, 2018-19 sezonunda transfer olduğu Malatya ekibine 3.8 milyon euro kazandırarak Al Ahli'ye transer olmuştu. Başakşehir ise 31 yaşındaki futbolcuyu bedavaya almıştı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 30 maçta 6 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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