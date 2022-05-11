Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-1 kazanan kırmızı-beyazlılar finale yükseldi ve Kayserispor'un rakibi oldu.

78. dakikada Diedhiou kafa golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, bu üstünlüğünü 10 dakika sürdürebildi. 88'de ceza sahası içerisinde Kayode’nin kafayla indirdiği topu Hakan filelerle buluşturdu. Bu gol, Sivasspor'a turu getirdi.

UEFA açıkladı: Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemler belli oldu UEFA, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayserispor oldu Yarı final rövanşında açılışı Nwakaeme (pen.) yaptı... İkinci yarıda oyuna giren Emrah Başsan beraberliği sağladı... Hosseini ev sahibini öne geçirdi... Bakasetas tabelayı eşitlese de Emrah tekrar sahne aldı... Yıldız oyuncunun kazandırdığı penaltıyı Thiam gole çevirdi.... Kapanışı yine Emrah yaptı... KAYSERİ FİNALDE...