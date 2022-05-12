Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Kanarya’da hem heyecan var hem de değişim sancıları. Heyecanın sebebi, teknik adamlığa dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus’un getirilecek olması. Ki, bu konuda Başkan Ali Koç uzun süredir mesai harcıyor, Portekiz’e seferler düzenliyordu. Görüşmelerin olumlu sonuç verdiği Brezilya basınında yer aldı, Jesus ve ekibiyle iki sezon için el sıkışıldı. Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik adama ve ekibine yıllık 7 milyon avro verecek ve sözleşme süresi de iki yıl. Resmî açıklama da Fatih Karagümrük maçı sonrası.

CEP YAKAN İKİ İSİM

Gelen kısmında bunlar yaşanırken takımdan da gidecekler var. Maliyet açısından bakıldığında sarı lacivertlileri zorlayacak iki isim görünüyor. Onlar da Mesut Özil ve Luiz Gustavo. Yönetim yeni sezonda düşünmediği ve yıllık maliyeti 7 milyon avroyu aşan iki isimle görüşerek, yollarını ayırmayı planlıyor. Özil, MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC’nin teklifine sıcak bakmıyor. Bir yılı daha bulunan Gustavo’yu da Fransız ekibi Lens istiyor ama bonservis bedeli ödemeden. Ona da yönetim soğuk.

SAVUNMAYA POROZO HAMLESİ

Eldeki stoperleri Min Jae Kim ve Attila Szalai’nin Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olması Fenerbahçe’yi yeni arayışlara yönlendirdi. İki isimden yüksek bonservis bedeli beklentisi olan sarı lacivertliler satış ihtimaline karşılık Boavista’nın 21 yaşındaki stoperi Jackson Porozo’yu gündemine aldı. Ekvadorlu stoper de Kanarya’ya sıcak bakıyor.

MARIANO DIAZ YOKLAMASI

Hücum bölgesini zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe’de Mariano Diaz gündemde. Real Madrid forması giyen 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyetli golcü futbolcunun kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. 22 maçta süre alan ve sadece 4 golü bulunan Diaz, sürekli forma giyebileceği bir kulüp istediği için transfer ihtimali yüksek.

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giydi, takıma 8 asistlik katkıda bulundu.

KADRODA DEĞİŞİM: MERT HAKAN YERİNE İRFAN

Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal on birde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Kart cezalısı Mert Hakan Yandaş’ın yerine İrfan Can Kahveci geçecek. Sağ bek olarak oynayan Osayi Samuel ise sağ kanatta olacak. Savunmada ise cezası biten Serdar Aziz, takıma dönecek.

SERDAR DURSUN'A KULÜBE CEZASI

Kanarya’da göreve gelmesinin ardından takım üzerindeki etkisi tartışılmaz olan ve futbolculara da forma adaleti konusunda doğru mesajlar veren İsmail Kartal, cezayı kesiyor! Beşiktaş derbisindeki performansı eleştiri alan ve biraz da bencillik yapan Serdar Dursun, Karagümrük mücadelesinde kulübeye çekilecek. Onun yerine Ekvadorlu golcü Valencia düşünülüyor.

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