Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, GSTV’ye verdiği röportajda 2011’de ilk imzasını atarken İstanbul’da bu kadar kalıcı olacağını düşünmediğini söyledi. Uruguaylı eldiven, Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirtip unutamadığı bir anısını da, "İlk sezonumda Manisa maçında penaltı kazandık. Taraftar beni istiyordu. Fatih Terim’e baktım ‘git kullan’ dedi ve gole çevirdim. Kariyerimdeki tek golüm. Keşke hep penaltı kullanabilsem" sözleriyle anlattı.

EN KÖTÜSÜ BU SEZON

Sarı kırmızılıların kaptanı yaşadığı şampiyonluklar arasında en unutulmaz olanını sorusuna "Fenerbahçe’nin sahasında şampiyon olduğumuz andı. Kadıköy’de biz kutlama yaparken ışıkları kapattılar. Ama bu bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyansa dönüştü. En iyi sezonum ise 2015’te üç kupa kazandığımız sezondu" diye konuştu.

En kötü anısı olarak da "Ayağımın kırıldığı zamandı. Aynı yıl annemi de kaybettim. Ama Galatasaray içinse en kötüsü bu sezon" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı Muslera kurtardı Zaman zaman temposu yükselen maçta iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Baykuş'un net gol pozisyonlarında devleşen Muslera mağlubiyeti önledi.

Galatasaray'da Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e baskı Bazı üyeler, zorlu süreçten kulübü ancak eski başkanların çıkarabileceği düşüncesiyle Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i ikna etmeye çalışıyor.