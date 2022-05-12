Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası finalinde Inter, Juventus'u normal süresi 2-2 eşitlikte sona eren maçta, uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 4-2 yenerek kupayı kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı 2-1 gerideyken 80. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmada 2 gol daha bulan Milano ekibi kupanın sahibi olurken Hakan Çalhanoğlu İtalya'daki ilk kupasını kaldırdı.

İNTER'İN 8'İNCİ, HAKAN'IN İLK İTALYA KUPASI

Bu sonuçla Inter, tarihinde 8. kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. Çalhanoğlu, takımı Inter'in bu zaferiyle 2017'den bu yana forma giydiği İtalya'da ilk İtalya Kupası zaferini yaşadı.

Milli futbolcu, ayrıca 12 Ocak'ta da takımının, yine Juventus karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Hakan Çalhanoğlu, Milan forması giydiği 2018'de Juventus'a karşı İtalya Kupası finali oynamış ancak o maçı Juventus 4-0 kazanmıştı.

CHİELLİNİ JUVE'DEN AYRILDI

Juventus'un emektar takım kaptanı Giorgio Chiellini, siyah-beyazlı kulübe sezon sonunda veda edeceğini belirtti.

Geleceğine yönelik konuşan 37 yaşındaki Chiellini, "10 yıl sonra kupasız tamamladığımız bir sezonla bıraktığım için üzgünüm. Yerimi gençlere bırakıyorum. Gelecek yıl olmayacağım. Pazartesi günü Lazio maçıyla son kez stadımızda oynayacağım ve taraftarlarımıza veda edeceğim. Ardından da Fiorentina maçı son maçım olacak. Yakında Juventus'un büyük bir taraftarı olarak yerimi alacağım." diye konuştu.

Chiellini, daha önce de İtalya Milli Takımı'na veda edeceğini açıklamıştı. Deneyimli oyuncu, İtalya'nın Arjantin ile 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapacağı özel maçta son kez "Gök mavili" formayı giyecek.

Tecrübeli oyuncu, 2005'ten beri formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A şampiyonluğu, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Şampiyonasını kazanma başarısı göstermişti.