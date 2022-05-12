Türkiye Gazetesi

Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, NBA'de 2021-22 sezonu en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Jokic, geçen sezon da MVP ödülünü kazanmıştı...

Bu ödül için Jokic, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ile yarıştı.

NBA MEDYASI OYLADI

100 spor yazarı ve yayıncıdan oluşan küresel bir oylama sonucunda, Jokic 875 puan alarak MVP oylamasında ilk sırada yer alırken Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid 706 puanla ikinci sırada yer aldı. Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ise 595 puanla üçüncü oldu.

​​​​​​​Ödülü üst üste ikinci defa kazanan Sırp basketbolcu, Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Stephen Curry, Tim Duncan, LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan, Moses Malone, Steve Nash ve Bill Walton'dan sonra art arda bu ödülü kazanan 13. oyuncu oldu.

SOMBOR'DA KUTLAMALAR...

Sırbistan'ın Sombor şehrinde doğan 27 yaşındaki Jokic, üst üste 2. kez MVP seçildiği haberini köyünde aldı. Sırplar bu haberle büyük sevinç yaşadı. Denver Nuggets sosyal medya hesabında Joic ve ailesinin kutlama görüntüleri paylaşıldı.

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