Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor'la anlaştı... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Abdullah Avcı'yla bir görüşme gerçekleştirdiği ve 3 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'a 2012 yazında henüz 19 yaşındayken Arsenal'den transfer edilen Oğuzhan'ın bu kararı vermesinde Trabzon doğumlu olan babasının da etkili olduğu aktarıldı. İniş çıkışlarla dolu 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erecek olan tecrübeli futbolcu, şampiyon Trabzonspor'da kariyerini yeniden ayağa kaldırmak istiyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 100 MİLYON EURO!

Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş'ın en önemli yıldızlarından olan ve "100 milyon euro" esprileri yapılan Ozzie, son yıllarda kayıpları oynuyordu. Bu sezon ligde sadece 13 maça çıkabilen ve 1 asistle oynayan Oğuzhan, yıllık 2 milyon euro civarında bir kontrata sahip.

Trabzonspor yönetimi Oğuzhan'a TL üzerinden sözleşme önerdi. Hollanda'dan teklifler alan futbolcu, Fırtına'nın teklifini kabul etti. Bordo-Mavililer geçen sezon da Dorukhan Toköz'ü bedavaya kadrosuna katmıştı. İki futbolcu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş günlerinde güvendiği isimlerdendi.

10 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.

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