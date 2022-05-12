Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin müstakbel teknik direktörü Jorge Jesus, Kadıköy'e dünya yıldızıyla geliyor... Sarı-Lacivertliler'in yeni golcü adayları arasında ilk sıradaki isim Real Madrid'in Dominikli futbolcusu Mariano Diaz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA'nın bir organizasyonuna katılmak için Madrid'e gittiğinde 28 yaşındaki santrforun menajeriyle de bir araya geldi. İspanya basınına göre Atletico Madrid'den ayrılacak olan 35 yaşında Uruguaylı gol makinesi Luis Suarez de Fenerbahçe'nin listesinde...

JORGE JESUS NASIL BİR HOCA?

Sabah gazetesi, 67 yaşındaki Portekizli teknik direktörü Portekizli gazetecilere sordu. O Jogo'da Duarte Tornesi, Jesus için şunları söyledi:

"Jorge Jesus çok güçlü bir karaktere sahip. Fenerbahçe'ye imza atarsa şüphesiz Türkiye Ligi'ni neşelendirecek ve dikkatleri üzerine çekecektir. Pek çok futbolcudan hırs görmek istiyor, bu yüzden çok çalışmayan ve istekli olmayan herkesin çok zor bir hayatı olacak."

"CİDDİ TRANSFER BÜTÇESİ İSTER"

"Brezilya'dan, Arjantin'den, Kolombiya'dan, Şili'den ve Uruguay'dan kendine güvenen kaliteli oyuncuları takımında görmek ister. Fenerbahçe'yi transfer pazarına sert bir şekilde saldırmaya zorlayacaktır. Bunun için ciddi bir rakam ayırmaları gerek. Defans eğitimi konusunda çok takıntılı. Taktik zekasıyla hücumdaki adamlara fark atma özgürlüğü veriyor. Takımları asla hiçbir zaman sıkıcı olmadı ve her zaman hücum futbolu oynadı. Türkiye Ligi'nde farkını ortaya koyacak ve iz bırakacaktır."

"MESUT ÖZİL'İ KAZANABİLİR"

"Çünkü hırslı ve kışkırtıcı bir konuşması var. Ancak kibirli karakteri, işler yolunda gitmezse katlanılması zor bir hal alabilir. Jesus, her zaman iyi ve kararlı oyuncuları sever. Mesut Özil'i geri kazanmak ister ama Mesut çalışmazsa Jorge'yi memnun etmesi imkânsız."

JORGE JESUS'UN MALİYETİ

Türkiye Gazetesi'nden Emin Uluç'un haberine göre; Jesus ve ekibiyle iki sezon için el sıkışıldı. Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik adama ve ekibine yıllık 7 milyon avro verecek ve sözleşme süresi de iki yıl. Resmî açıklama da Fatih Karagümrük maçı sonrası.

Fenerbahçe sağ beke Bünyamin Balcı'yı istiyor... İlk görüşme olumlu geçti! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'nın menajeriyle görüştü... Sarı-Lacivertliler "Yeni Gökhan Gönül"ünü buldu!

Jorge Jesus ve ekibinin iki yıllık maliyeti: Yeni fatura 14 milyon Euro Yeni sezonda takımı Portekizli teknik adama teslim edecek olan sarı lacivertliler, ayrıca kadroda revizyona da gidecek. Yönetimi en çok zorlayacak isimler Mesut ve Gustavo.