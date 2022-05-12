Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Atan, Karadeniz'in Kırmızı-Beyazlı ekibinni Süper Lig'e çıkarmaya çalışacak.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen yaptığı açıklamada, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.

ÇAĞDAŞ ATAN'LA HEDEF SÜPER LİG

Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

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