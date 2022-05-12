Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de son 7 maçta 1 galibiyet ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda edilmesini hatırlatan bir gazeteciye fırça attı. Avcı, son haftalarda bir düşüş olduğu yorumuna kızarak şunları söyledi:

"Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne düşüşü? Dorukhan bir sağ bek oynuyor, bir orta saha oynuyor... Mekanizmaların bozulduğu yerde sonuçlar dalgalı olabiliyor. Koskoca ligde bu takımın sadece 2 mağlubiyeti var. Biraz bu tarafından bakın. Hiçbir takım devamlı kazanarak gitmez. Manchester City, Liverpool örnekleri var..." .

"8 TANE SOL BEK KULLANMAK ZORUNDA KALDIK"

Avcı, oyun skorlarının yavaş yavaş yukarı çıktığı bir Trabzonspor’u oluşturmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu senenin planlamasını da yapmaya başladık. Uzun zamandır bu ligde yarışan bir teknik direktör olarak bu ligin nelere ihtiyacı olduğunu nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Özellikle takım programlarını, kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte biz 3 ay kala tüm programlarımı yapmıştık. Oyuna iyi başlamak ligin büyük bölümünde bu zamana kadar olan sürecinde rakiplerini fazla yaklaştırmadan bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaprak Trabzonspor’un bugün çok mekanizmalarında değişiklikler yaptık sakatlıklar nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek’i 2,5 ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu."

"BU ŞEHRİN BÜYÜK BİR ENERJİSİ VAR"

Trabzon şehrinin ve taraftarının büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bu şehrin çok büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif kullanılmalı. Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitifi çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışardaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynana bir takımı yapmak. Trabzonspor’un şu an Şampiyonlar Ligi'nde görünen bir ön play-off’u var. Kadronun üzerinden doğru dokunuşlar yapıp oyunumuzu daha iyi hale getirip daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hale getirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

NWAKAEME KALACAK MI?

Anthony Nwakaeme ile anlaşıp anlaşılmayacağı konusunda da bir soru üzerine Avcı, "Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım onun da çok seviyorum oda beni. Mukavelesi bitiyordu ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bir boşluktan sonra bu konuşmalar oldu. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla devam ediyor." diye konuştu.

Avcı, takımda kiralık olarak bulunan Puchacz ve Denswlil’in durumuyla ilgili bir soruyu ise "Puchacz ve Denswil için değerlendirmelerimi yaptık lig bitsin değerlendirmeleri açıklayacağız.” sözleriyle yanıtladı.

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK?

Transfer yapılmasına ihtiyaç olduğu mevkileri açıklayan Avcı, "Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde Ahmetcan’ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o mevkie birine bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Öncelikle bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesine karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz.” diye konuştu.

Gelecek sezon planlamasında genç oyuncuların da yer aldığını açıklayan Avcı, "Pilot takım ve altyapıdan A takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktır” sözleriyle tamamladı.

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