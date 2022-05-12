Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de Final-Four heyecanı yaklaşırken sezonun ödülleri de açıklanıyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yılın en iyi 5'i de belli oldu. Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de bu listede yer aldı. 29 yaşındaki Amerikalı guard geçen sezon "2. takım"da yer almış ve MVP ödülünü de takım arkadaşı Vasilije Micic'e kaptırmıştı.

TAKIMINI FİNAL-FOUR'A TAŞIDI

Larkin normal sezonu 14.6 sayı, 5.3 asist, 3.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti ve Efes'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final-Four'a yer almasında büyük rol oynadı. Takım kaptanları, başantrenörler, taraftarlar ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Euroleague'de yılın en 5'i şöyle:

Mike James (Monaco)

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Nikola Mirotic (Barcelona)

Walter Tavares (Real Madrid)

Sasha Vezenkov (Olympiakos)

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