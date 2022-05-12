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Sultanlar Ligi'nden kazanan belli oldu: Şampiyon VakıfBank!
12.05.2022 - 20:31 | Son Güncelleme: 12.05.2022 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Sultanlar Ligi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Etiketler : voleybol,vakıfbank,fenerbahçe,şampiyon,
859578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/859578.aspx
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